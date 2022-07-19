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Evde
Evde Rock Müzik
Evde Rock Müzik
Evde
10 Bölüm | 40:42
Ev moduna eşlik edecek rock müzikleri senin için derledik. İşte Özlem Tekin, Teoman ve Şebnem Ferah'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Beni Benimle Bırak
Manga
03:29
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02
Sen Ağlama
Badem
03:40
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Bahçeci-Mustafa Kemal Öztürk
Besteci:
Mustafa Kemal Öztürk
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03
Bir Derdim Var
Mor Ve Ötesi
03:11
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mor Ve Ötesi
Besteci:
Mor Ve Ötesi
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04
Yar Bana Varmadı
Özlem Tekin
04:16
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cenk Eroğlu
Besteci:
Cenk Eroğlu
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05
Unut Beni
Gece Yolcuları
04:03
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Söz yazarı:
Gece Yolcuları
Besteci:
Gece Yolcuları
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06
Aşk Durdukça
Yüksek Sadakat
04:29
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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07
Ben Ne Yangınlar Gördüm
Zakkum
03:53
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08
Yağmurlar
Şebnem Ferah
05:01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şebnem Ferah-Sezen Aksu
Besteci:
Şebnem Ferah
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09
Gönülçelen
Teoman
04:51
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
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10
Kıskanırım Seni Ben
Gökçe
03:49
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