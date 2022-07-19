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Evde Rock Müzik

Evde Rock Müzik

Evde

10 Bölüm | 40:42
Ev moduna eşlik edecek rock müzikleri senin için derledik. İşte Özlem Tekin, Teoman ve Şebnem Ferah'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Beni Benimle Bırak

Manga 03:29
02

Sen Ağlama

Badem 03:40
03

Bir Derdim Var

Mor Ve Ötesi 03:11
04

Yar Bana Varmadı

Özlem Tekin 04:16
05

Unut Beni

Gece Yolcuları 04:03
06

Aşk Durdukça

Yüksek Sadakat 04:29
07

Ben Ne Yangınlar Gördüm

Zakkum 03:53
08

Yağmurlar

Şebnem Ferah 05:01
09

Gönülçelen

Teoman 04:51
10

Kıskanırım Seni Ben

Gökçe 03:49
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