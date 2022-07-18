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Evde TSM

Evde TSM

Evde

10 Bölüm | 33:24
Türk sanat müziğinin en sevilen şarkılarını senin için derledik. İşte Zeki Müren ve Müzeyyen Senar gibi ünlü müzisyenlerin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şimdi Uzaklardasın

Umut Akyürek 03:23
02

Benzemez Kimse Sana

Müzeyyen Senar 03:38
03

Fikrimin İnce Gülü

Aliye Mutlu 03:47
04

Bak Yeşil Yeşil

Muazzez Abacı 04:22
05

Niçin Baktın Bana Öyle

Ayşe Tunalı 03:05
06

Nazende Sevgilim

Melihat Gülses 02:38
07

Duydum Ki Unutmuşsun

Hüner Coşkuner 03:35
08

Mavi Boncuk Mavi Boncuk

Emel Sayın 03:03
09

Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar

Muazzez Ersoy 03:17
10

Dudaklarında Arzu

Zeki Müren 02:36
... KAPAT
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