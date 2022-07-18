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10 Bölüm | 33:24
Türk sanat müziğinin en sevilen şarkılarını senin için derledik. İşte Zeki Müren ve Müzeyyen Senar gibi ünlü müzisyenlerin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Şimdi Uzaklardasın
Umut Akyürek
03:23
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02
Benzemez Kimse Sana
Müzeyyen Senar
03:38
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03
Fikrimin İnce Gülü
Aliye Mutlu
03:47
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04
Bak Yeşil Yeşil
Muazzez Abacı
04:22
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Erbulan
Besteci:
Mustafa Seyran
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05
Niçin Baktın Bana Öyle
Ayşe Tunalı
03:05
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06
Nazende Sevgilim
Melihat Gülses
02:38
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07
Duydum Ki Unutmuşsun
Hüner Coşkuner
03:35
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08
Mavi Boncuk
Mavi Boncuk
Emel Sayın
03:03
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Anonim
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09
Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar
Muazzez Ersoy
03:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hikmet Münir Ebcioğlu
Besteci:
Teoman Alpay
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10
Dudaklarında Arzu
Zeki Müren
02:36
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