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Evde Türkü

Evde Türkü

Evde

10 Bölüm | 45:03
Dillerden düşmeyen birbirinden güzel türküleri tek çalma listesinde topladık. İşte ev moduna eşlik edecek türkülerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gönül Dağı

Neşet Ertaş 04:58
02

Kum Gibi

Ahmet Kaya 04:30
03

Mihriban

Musa Eroğlu 04:19
04

Bilmem Söylesem mi

Kubat 04:42
05

Yeşil Ördek

Orhan Hakalmaz 03:23
06

Ah Yalan Dünya

Selda Bağcan 04:49
07

Turnalar

Yavuz Bingöl 04:02
08

Al Ömrümü

Kubat 03:54
09

Söyleyemedim

Hüseyin Turan 04:48
10

Divane Aşık Gibi

Erkan Oğur 05:38
... KAPAT
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