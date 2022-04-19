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Evde
Home Office
Home Office
Evde
11 Bölüm | 49:42
Evde çalışırken odağını artırıp konsantreni güçlendirecek müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte home office müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Stres Yok
Chill
02:33
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02
Soft Ambiyans
Chill
03:24
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03
Naif Sesler
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02:59
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04
Düş Bahçesi
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03:15
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05
Konsantre ol
Chill
10:39
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06
Enerjinle kendin ol
Lounge
03:12
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07
Havayı Değiştir
Chill
04:22
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08
Odaklanma
Chill
03:47
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09
Sunset (Gün Batımı)
Ludwig van Beethoven
03:09
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10
Sakinlikle
Chill
09:05
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