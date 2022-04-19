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Home Office

Home Office

Evde

11 Bölüm | 49:42
Evde çalışırken odağını artırıp konsantreni güçlendirecek müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte home office müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Stres Yok

Chill 02:33
02

Soft Ambiyans

Chill 03:24
03

Naif Sesler

Chill 02:59
04

Düş Bahçesi

Chill 03:15
05

Konsantre ol

Chill 10:39
06

Enerjinle kendin ol

Lounge 03:12
07

Havayı Değiştir

Chill 04:22
08

Odaklanma

Chill 03:47
09

Sunset (Gün Batımı)

Ludwig van Beethoven 03:09
10

Sakinlikle

Chill 09:05
... KAPAT
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