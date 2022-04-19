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Evde
İyi Hisset
İyi Hisset
Evde
14 Bölüm | 51:45
Sana iyi geleceğini düşündüğümüz şarkıları bu çalma listesinde topladık. İşte kendini kötü hissettiğin zamanlarda dinlemek isteyebileceğin şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Aşk Durdukça
Yüksek Sadakat
04:29
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kutlu Özmakinacı
Besteci:
Kutlu Özmakinacı
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02
Birden Geldin Aklıma Ft. Sena Şener
Tuna Kiremitçi
03:35
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03
Boşver Arkadaş
İlhan İrem
03:02
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04
Kendimi Sende Buldum
İkiye On Kala
02:39
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05
Jest Oldu
Mustafa Sandal
04:11
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hakkı Yalçın
Besteci:
Mustafa Sandal
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06
Tastamam
Can Bonomo
03:16
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07
İçi Dolu Her Şeyim
Kaan Boşnak
05:27
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08
Unuttum Derdim Ft Jabbar
Nihan Akın
03:49
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09
Benmişim
Nev
04:24
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nev
Besteci:
Nev
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10
Ne Günler
Ajda Pekkan
04:21
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