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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Evde İyi Hisset
İyi Hisset

İyi Hisset

Evde

14 Bölüm | 51:45
Sana iyi geleceğini düşündüğümüz şarkıları bu çalma listesinde topladık. İşte kendini kötü hissettiğin zamanlarda dinlemek isteyebileceğin şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşk Durdukça

Yüksek Sadakat 04:29
02

Birden Geldin Aklıma Ft. Sena Şener

Tuna Kiremitçi 03:35
03

Boşver Arkadaş

İlhan İrem 03:02
04

Kendimi Sende Buldum

İkiye On Kala 02:39
05

Jest Oldu

Mustafa Sandal 04:11
06

Tastamam

Can Bonomo 03:16
07

İçi Dolu Her Şeyim

Kaan Boşnak 05:27
08

Unuttum Derdim Ft Jabbar

Nihan Akın 03:49
09

Benmişim

Nev 04:24
10

Ne Günler

Ajda Pekkan 04:21
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