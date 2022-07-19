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Kendime Notlar

Kendime Notlar

Evde

11 Bölüm | 36:46
Sana kendini iyi hissettirecek şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Ajda Pekkan, Cem Karaca ve Nil Karaibrahimgil'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir Çaresi Bulunur

Sertab Erener 03:36
02

Kanatlarım Var Ruhumda

Nil Karaibrahimgil 03:04
03

Sana Ne Kime Ne

Ajda Pekkan 02:55
04

Haykıracak Nefesim

Ajda Pekkan 03:17
05

Ağlama Değmez Hayat

Erkin Koray 04:08
06

Hayatı Yaşa

Duman 03:55
07

Bu Son Olsun

Cem Karaca 02:46
08

Kendime Yeni Bir Ben Lazım

Sertab Erener 03:05
09

Benmişim

Nev 04:24
10

Boşver Arkadaş

İlhan İrem 03:02
... KAPAT
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