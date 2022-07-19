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Evde
11 Bölüm | 36:46
Sana kendini iyi hissettirecek şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Ajda Pekkan, Cem Karaca ve Nil Karaibrahimgil'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Bir Çaresi Bulunur
Sertab Erener
03:36
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02
Kanatlarım Var Ruhumda
Nil Karaibrahimgil
03:04
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nil Karaibrahimgil
Besteci:
Nil Karaibrahimgil
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03
Sana Ne Kime Ne
Ajda Pekkan
02:55
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04
Haykıracak Nefesim
Ajda Pekkan
03:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Şenes
Besteci:
Fikret Şenes
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05
Ağlama Değmez Hayat
Erkin Koray
04:08
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06
Hayatı Yaşa
Duman
03:55
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Söz yazarı:
Kaan Tangöze
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07
Bu Son Olsun
Cem Karaca
02:46
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08
Kendime Yeni Bir Ben Lazım
Sertab Erener
03:05
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09
Benmişim
Nev
04:24
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Söz yazarı:
Nev
Besteci:
Nev
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10
Boşver Arkadaş
İlhan İrem
03:02
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