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Evde 11 Bölüm | 36:46 11 Bölüm | 36:46

Sana kendini iyi hissettirecek şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Ajda Pekkan, Cem Karaca ve Nil Karaibrahimgil'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...