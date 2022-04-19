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Evde
15 Bölüm | 56:47
Eğlenceli şarkıların yer aldığı bu çalma listesini son ses dinlemek isteyeceksin! İşte hareketli, modunu yükseltecek şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Bir Yanlış Kaç Doğru
Mustafa Ceceli
03:52
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02
Nirvana Ft. Edis
Gülşen
02:19
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03
Gümbür Gümbür
Murat Boz
03:21
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Murat Boz
Besteci:
Murat Boz
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04
Topsuz Tüfeksiz Remix
Merve Özbey
04:10
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05
Sözde Ayrılık
Gülşen
03:44
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06
Ne Yapardım
Gökçe
03:42
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07
Bir Güzellik Yap
Murat Dalkılıç
03:30
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08
Bende Hüküm Sür
Sibel Alaş
03:41
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Söz yazarı:
Sibel Alaş
Besteci:
Sibel Alaş
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09
Katmer Katmer
Lara
04:32
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Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Volga Tamöz
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10
Ver Allah'ım
Burak Kut
04:04
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