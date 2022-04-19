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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Evde Uyku Modu
Uyku Modu

Uyku Modu

Evde

15 Bölüm | 01:10:02
Güzel bir uykuya dalmak için özenle seçtiğimiz şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte sözlü ve sözsüz müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31
02

Koparılan Çiçekler / Akustik

Sertab Erener 04:07
03

Düşlere Dal

Chill 03:48
04

Naif Sesler

Chill 02:59
05

Dinlenmen gerektiğinde

Enstrümantal 09:58
06

Piyano

Enstrümantal 09:59
07

Gömülür

Nil İpek 05:00
08

İyi ki/ Akustik

Nil Karaibrahimgil 03:20
09

Bak Bana

Sena Şener 03:51
10

Rüyalar

MFÖ 04:07
... KAPAT
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