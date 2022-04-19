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Evde
15 Bölüm | 01:10:02
Güzel bir uykuya dalmak için özenle seçtiğimiz şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte sözlü ve sözsüz müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Sözlerimi Geri Alamam
Bulutsuzluk Özlemi
03:31
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02
Koparılan Çiçekler / Akustik
Sertab Erener
04:07
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03
Düşlere Dal
Chill
03:48
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04
Naif Sesler
Chill
02:59
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05
Dinlenmen gerektiğinde
Enstrümantal
09:58
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06
Piyano
Enstrümantal
09:59
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07
Gömülür
Nil İpek
05:00
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08
İyi ki/ Akustik
Nil Karaibrahimgil
03:20
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09
Bak Bana
Sena Şener
03:51
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10
Rüyalar
MFÖ
04:07
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mazhar Alanson
Besteci:
Mazhar Alanson
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