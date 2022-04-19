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Zihnini Boşalt

Zihnini Boşalt

Evde

14 Bölüm | 01:52:53
Günün stresini bir kenara bırakıp, kafanı dinleyebileceğin müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte zihnini boşaltabileceğin müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Moonlight Sonata (Ay Işığı Sonatı)

Ludwig van Beethoven 05:49
02

Rahatlatıcı Deniz Sesi

Chill 16:15
03

Prelude in C Major

Johann Sebastian Bach 08:53
04

Nocturne n20 Piyano

Frédéric Chopin 09:21
05

Dinlendirici Su Altı Sesi

Chill 07:17
06

Şöminede Ateş ve Kış

Chill 15:17
07

Doğayla rahatla

Chill 02:07
08

Özgürlüğü Hisset

Chill 02:50
09

Doğa Harikası

Chill 08:19
10

Sesler ve hisler

Chill 08:37
... KAPAT
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