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Evde
Zihnini Boşalt
Zihnini Boşalt
Evde
14 Bölüm | 01:52:53
Günün stresini bir kenara bırakıp, kafanı dinleyebileceğin müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte zihnini boşaltabileceğin müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Moonlight Sonata (Ay Işığı Sonatı)
Ludwig van Beethoven
05:49
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02
Rahatlatıcı Deniz Sesi
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16:15
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03
Prelude in C Major
Johann Sebastian Bach
08:53
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04
Nocturne n20 Piyano
Frédéric Chopin
09:21
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05
Dinlendirici Su Altı Sesi
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07:17
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06
Şöminede Ateş ve Kış
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15:17
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07
Doğayla rahatla
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02:07
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08
Özgürlüğü Hisset
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02:50
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09
Doğa Harikası
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08:19
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10
Sesler ve hisler
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08:37
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