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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
Derinlere Git | Fantezi Müzik
Derinlere Git | Fantezi Müzik
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
13 Bölüm | 50:45
Derin hislerini sözlere döken fantezi türündeki müzikler bu çalma listesinde... Duygularına tercüman olan fantezi türündeki müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Çağırın Gelsin
Ebru Gündeş
04:56
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Besteci:
Gökhan Tepe
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02
Dayan Yüreğim
Yıldız Tilbe
02:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Yıldız Tilbe
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03
Şarkılar da Senden Yana
Sibel Can
03:15
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04
Müsaadenle
Gülben Ergen
04:07
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05
Ne Ararsam Sende Var
Selami Şahin
04:26
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06
Davacı Değilim
Ferdi Özbeğen
03:46
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07
Adını Yoldaki Taşlara Yazdım
Coşkun Sabah
05:27
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08
Tanrıdan Diledim
Ümit Besen
03:27
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09
Hatıralar Yetmez
Niran Ünsal
05:50
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Niran Ünsal (Nü Club)
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10
Çalımına Yandım
Seda Sayan
00:00
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