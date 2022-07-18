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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler Derinlere Git | Fantezi Müzik
Derinlere Git | Fantezi Müzik

Derinlere Git | Fantezi Müzik

Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler

13 Bölüm | 50:45
Derin hislerini sözlere döken fantezi türündeki müzikler bu çalma listesinde... Duygularına tercüman olan fantezi türündeki müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çağırın Gelsin

Ebru Gündeş 04:56
02

Dayan Yüreğim

Yıldız Tilbe 02:55
03

Şarkılar da Senden Yana

Sibel Can 03:15
04

Müsaadenle

Gülben Ergen 04:07
05

Ne Ararsam Sende Var

Selami Şahin 04:26
06

Davacı Değilim

Ferdi Özbeğen 03:46
07

Adını Yoldaki Taşlara Yazdım

Coşkun Sabah 05:27
08

Tanrıdan Diledim

Ümit Besen 03:27
09

Hatıralar Yetmez

Niran Ünsal 05:50
10

Çalımına Yandım

Seda Sayan 00:00
... KAPAT
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