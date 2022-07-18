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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler Efkarlı | Fantezi Müzik
Efkarlı | Fantezi Müzik

Efkarlı | Fantezi Müzik

Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler

12 Bölüm | 49:03
Efkarlı hissettiğinde dinleyebileceğin fantezi müzikler bu çalma listesinde... Hüznüne eşlik edecek fantezi müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İki Gözüm İki Bulut

Ebru Gündeş 04:25
02

Göçmen Kızı

Mahsun Kırmızıgül 03:06
03

Yaşamak Haram

Yusuf Taşkın 04:41
04

Güller Ağlasın

Coşkun Sabah 05:21
05

Sakın Üzülme

Ümit Besen 03:31
06

Neyleyim

Niran Ünsal 03:39
07

Çok Özledim Seni

Seda Sayan 03:07
08

Seni Biraz Fazla Sevdim

Alişan 04:32
09

Yasaksın Bana

Ebru Yaşar 03:06
10

Unuttu Seni

Sibel Can 05:22
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