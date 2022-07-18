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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
Efkarlı | Fantezi Müzik
Efkarlı | Fantezi Müzik
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
12 Bölüm | 49:03
Efkarlı hissettiğinde dinleyebileceğin fantezi müzikler bu çalma listesinde... Hüznüne eşlik edecek fantezi müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
İki Gözüm İki Bulut
Ebru Gündeş
04:25
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Müfit Bayraşa
Besteci:
Yalçın Benlican
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02
Göçmen Kızı
Mahsun Kırmızıgül
03:06
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
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03
Yaşamak Haram
Yusuf Taşkın
04:41
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04
Güller Ağlasın
Coşkun Sabah
05:21
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05
Sakın Üzülme
Ümit Besen
03:31
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06
Neyleyim
Niran Ünsal
03:39
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07
Çok Özledim Seni
Seda Sayan
03:07
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08
Seni Biraz Fazla Sevdim
Alişan
04:32
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09
Yasaksın Bana
Ebru Yaşar
03:06
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10
Unuttu Seni
Sibel Can
05:22
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