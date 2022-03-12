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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
Evde Tek Başına | Fantezi Müzik
Evde Tek Başına | Fantezi Müzik
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
14 Bölüm | 01:01:12
Evde tek başınayken hem dinleyip hem de rahat rahat eşlik edeceğin fantezi türündeki müzikler bu çalma listesinde... Tek kaldığında müzikler sana eşlik etsin istiyorsan fantezi türündeki müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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01
Kaçak
Ebru Gündeş
04:06
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Bülent Özdemir
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02
Yıllarım
Cengiz Kurtoğlu
06:36
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03
Haram Geceler
Emrah
04:06
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04
Allahım Neydi Günahım
Mine Koşan
04:15
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05
Sevenler Ölmez
Ebru Yaşar
04:51
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06
Tek Başına
Alişan
03:32
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07
Var mı Böyle Bir Sevda
Coşkun Sabah
04:43
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08
Bu Sevda Bitmez
Mahsun Kırmızıgül
03:38
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09
Artık Bir Sor Desem
Metin Şentürk
03:40
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10
Ağlama Meleğim
Bülent Serttaş
05:12
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