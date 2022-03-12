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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler Gece Modu | Fantezi Müzik
Gece Modu | Fantezi Müzik

Gece Modu | Fantezi Müzik

Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler

15 Bölüm | 01:00:24
Gece moduna uygun fantezi türündeki müzikler bu çalma listesinde...Samimi ve içten gelen duygularla söylenmiş fantezi müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Benim İçin Üzülme

Bergen 04:59
02

Sevdanın Rengi

Özcan Deniz 05:07
03

Alışmak Sevmekten Daha Zor

Ümit Besen 04:51
04

Geceler

Bergen 03:48
05

Çağırın Gelsin

Ebru Gündeş 04:56
06

Unutmaya Mecburum

Selami Şahin 05:29
07

Ayrılık

Gülay 00:00
08

Ağlamak Yok Yüreğim

Hakan Altun 05:20
09

İsyanlardayım

Coşkun Sabah 04:44
10

Tanrıya Feryat

Niran Ünsal 04:35
... KAPAT
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