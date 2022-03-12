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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
Gece Modu | Fantezi Müzik
Gece Modu | Fantezi Müzik
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
15 Bölüm | 01:00:24
Gece moduna uygun fantezi türündeki müzikler bu çalma listesinde...Samimi ve içten gelen duygularla söylenmiş fantezi müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Benim İçin Üzülme
Bergen
04:59
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02
Sevdanın Rengi
Özcan Deniz
05:07
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03
Alışmak Sevmekten Daha Zor
Ümit Besen
04:51
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04
Geceler
Bergen
03:48
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05
Çağırın Gelsin
Ebru Gündeş
04:56
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Gökhan Tepe
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06
Unutmaya Mecburum
Selami Şahin
05:29
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07
Ayrılık
Gülay
00:00
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08
Ağlamak Yok Yüreğim
Hakan Altun
05:20
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09
İsyanlardayım
Coşkun Sabah
04:44
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10
Tanrıya Feryat
Niran Ünsal
04:35
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Orhan Gercebay
Besteci:
Orhan Gercebay
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