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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
Karamsar | Fantezi Müzik
Karamsar | Fantezi Müzik
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
11 Bölüm | 44:42
Karamsar hissettiğinde dinleyebileceğin fantezi türündeki müzikler bu çalma listesinde... Moduna uygun müzikler sana eşlik etsin istiyorsan fantezi müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Affetmem Asla Seni
Ferdi Özbeğen
04:16
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02
Ateşim Var Külüm Yok
Ebru Yaşar
03:42
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03
Hüznün Gemileri
Sibel Can
03:59
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04
Çıkmaz Sokak
Niran Ünsal
03:58
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05
Daha Yokluğunun İlk Akşamında
Cengiz Kurtoğlu
05:44
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06
Nasıl Yar Diyeyim
Yıldız Tilbe
04:36
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07
Ben Aşkı Olumsuz Bilenlerdenim
Ebru Gündeş
05:22
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08
Bir Gece Vakti
Özcan Deniz
04:07
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09
Ayrılık
Gülay
00:00
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10
Ağla Sevdam
Yusuf Taşkın
05:22
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