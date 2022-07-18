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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler Karamsar | Fantezi Müzik
Karamsar | Fantezi Müzik

Karamsar | Fantezi Müzik

Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler

11 Bölüm | 44:42
Karamsar hissettiğinde dinleyebileceğin fantezi türündeki müzikler bu çalma listesinde... Moduna uygun müzikler sana eşlik etsin istiyorsan fantezi müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Affetmem Asla Seni

Ferdi Özbeğen 04:16
02

Ateşim Var Külüm Yok

Ebru Yaşar 03:42
03

Hüznün Gemileri

Sibel Can 03:59
04

Çıkmaz Sokak

Niran Ünsal 03:58
05

Daha Yokluğunun İlk Akşamında

Cengiz Kurtoğlu 05:44
06

Nasıl Yar Diyeyim

Yıldız Tilbe 04:36
07

Ben Aşkı Olumsuz Bilenlerdenim

Ebru Gündeş 05:22
08

Bir Gece Vakti

Özcan Deniz 04:07
09

Ayrılık

Gülay 00:00
10

Ağla Sevdam

Yusuf Taşkın 05:22
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