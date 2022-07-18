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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
Kendinle Baş Başa | Fantezi Müzik
Kendinle Baş Başa | Fantezi Müzik
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
13 Bölüm | 52:36
Kendinle baş başa kaldığında dinleyebileceğin fantezi müzikler bu çalma listesinde... Yalnızlığına eşlik edecek fantezi müzikleri buradan istediğin her vakitte dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Şikayetim Var
Ümit Besen
04:37
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02
Baharı Bekleyen Kumrular Gibi
Coşkun Sabah
03:57
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03
Tek Başına
Ferdi Özbeğen
03:07
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04
Aşkımız Bitti Diyorsun
Selami Şahin
05:43
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05
Yalnızlık
Gülben Ergen
04:11
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Alper-Fettah
Besteci:
Alper Fettah
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06
Çıkmazlardayım
Hakan Altun
04:21
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07
Yıkılmadım
Mahsun Kırmızıgül
05:08
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08
Sonumun Adı
Özcan Deniz
05:01
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09
Duymak İstiyorum
Gülay
00:00
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10
Alma Beni İstanbul
Yusuf Taşkın
04:36
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