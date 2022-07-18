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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler Kendinle Baş Başa | Fantezi Müzik
Kendinle Baş Başa | Fantezi Müzik

Kendinle Baş Başa | Fantezi Müzik

Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler

13 Bölüm | 52:36
Kendinle baş başa kaldığında dinleyebileceğin fantezi müzikler bu çalma listesinde... Yalnızlığına eşlik edecek fantezi müzikleri buradan istediğin her vakitte dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şikayetim Var

Ümit Besen 04:37
02

Baharı Bekleyen Kumrular Gibi

Coşkun Sabah 03:57
03

Tek Başına

Ferdi Özbeğen 03:07
04

Aşkımız Bitti Diyorsun

Selami Şahin 05:43
05

Yalnızlık

Gülben Ergen 04:11
06

Çıkmazlardayım

Hakan Altun 04:21
07

Yıkılmadım

Mahsun Kırmızıgül 05:08
08

Sonumun Adı

Özcan Deniz 05:01
09

Duymak İstiyorum

Gülay 00:00
10

Alma Beni İstanbul

Yusuf Taşkın 04:36
... KAPAT
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