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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler Melankoli | Fantezi Müzik
Melankoli | Fantezi Müzik

Melankoli | Fantezi Müzik

Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler

13 Bölüm | 01:01:37
Kendini hüzünlü hissettiğinde dinleyebileceğin fantezi türündeki müzikler bu çalma listesinde...İstediğin her vakitte buradan melankolik fantezi müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Küskünüm

Bergen 04:22
02

Vazgeçtim

Yıldız Tilbe 04:37
03

Çıkmazlardayım

Hakan Altun 04:21
04

Bir Erkek Yüzünden

Bergen 04:41
05

Ölüm Var

Mahsun Kırmızıgül 03:41
06

Anılar

Coşkun Sabah 04:55
07

Dokunma

Yusuf Taşkın 05:02
08

Mutluluklar Dilerim

Ferdi Özbeğen 03:47
09

Ben Sevdalı Sen Belalı

Selami Şahin 06:24
10

Unutulmuşum

Ümit Besen 04:22
... KAPAT
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