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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
Melankoli | Fantezi Müzik
Melankoli | Fantezi Müzik
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
13 Bölüm | 01:01:37
Kendini hüzünlü hissettiğinde dinleyebileceğin fantezi türündeki müzikler bu çalma listesinde...İstediğin her vakitte buradan melankolik fantezi müzikler dinleyebilirsin...
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01
Küskünüm
Bergen
04:22
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02
Vazgeçtim
Yıldız Tilbe
04:37
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03
Çıkmazlardayım
Hakan Altun
04:21
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04
Bir Erkek Yüzünden
Bergen
04:41
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05
Ölüm Var
Mahsun Kırmızıgül
03:41
Sözleriyle Dinle
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06
Anılar
Coşkun Sabah
04:55
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07
Dokunma
Yusuf Taşkın
05:02
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08
Mutluluklar Dilerim
Ferdi Özbeğen
03:47
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09
Ben Sevdalı Sen Belalı
Selami Şahin
06:24
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10
Unutulmuşum
Ümit Besen
04:22
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