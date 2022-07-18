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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
Motivasyon | Fantezi Müzik
Motivasyon | Fantezi Müzik
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
10 Bölüm | 41:42
Motivasyona ihtiyaç duyduğunda dinleyebileceğin fantezi türündeki müzikler bu çalma listesinde... Enerjik ve heyecanlı fantezi müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Gülmek İçin Yaratılmış
Ferdi Özbeğen
04:03
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02
Lay Lay Lom
Özcan Deniz
04:24
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03
Tövbe Et Destur Çek
Niran Ünsal
03:48
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Günay Çoban
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04
Ah Geceler
Seda Sayan
04:04
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05
Salla
Alişan
03:33
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06
Padişah
Sibel Can
03:48
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07
Seviyorum
Cengiz Kurtoğlu
06:04
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08
Yürü Anca Gidersin
Yıldız Tilbe
04:04
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Yıldız Tilbe
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09
Harika
Ebru Gündeş
03:18
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Serdar Ortaç
Besteci:
Serdar Ortaç
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10
Bana Bir Koca Lazım
Hülya Avşar
04:36
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