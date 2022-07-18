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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
Mutlu | Fantezi Müzik
Mutlu | Fantezi Müzik
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
12 Bölüm | 38:17
Mutlu hissettirecek fantezi müzikler bu çalma listesinde... Neşeni yerine getirecek fantezi müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
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Hakan Altun
03:12
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hakan Altun
Besteci:
Hakan Altun
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02
Çantada Keklik
Sibel Can
04:04
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03
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Mahsun Kırmızıgül
03:43
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04
Delilerin delisi
Hülya Avşar
03:29
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05
Sosyete Kızı
Özcan Deniz
03:50
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06
Küt (Pır Pır)
Gülben Ergen
04:11
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07
Oyun Bozan
Niran Ünsal
03:31
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08
Çalımına Yandım
Seda Sayan
00:00
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09
Gidebilen Hiç Olmadım
Alişan
04:36
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10
Canana Doyulur Mu
Cengiz Kurtoğlu
03:30
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