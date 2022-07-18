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Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
Sabah Dinlemelik | Fantezi Müzik
Sabah Dinlemelik | Fantezi Müzik
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
11 Bölüm | 49:29
Sabahları dinleyebileceğin fantezi müzikler bu çalma listesinde... Sakin bir hisse sahip olabileceğin fantezi müzikleri buradan dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Şarkıların Şarkısı
Yıldız Tilbe
04:01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Yıldız Tilbe
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02
Yine Sabah Oluyor
Hakan Altun
04:06
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hakan Altun
Besteci:
Hakan Altun
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03
Bu Sevda Bitmez
Mahsun Kırmızıgül
03:38
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04
Alnının Yazısı
Hülya Avşar
04:05
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05
Gündüzüm Seninle
Ferdi Özbeğen
03:56
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06
Sevdanın Rengi
Özcan Deniz
05:07
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07
Unuttun Gittin Beni
Ertuğrul Polat
05:23
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08
Kalbim Ellerinde
Alişan
05:14
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09
Vurulur Düşerim
Ebru Yaşar
04:40
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10
Sen Gelmez Oldun
Sibel Can
05:05
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