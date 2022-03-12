×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
Uykusuz | Fantezi Müzik
Uykusuz | Fantezi Müzik
Duygu Durumuna Göre Fantezi Müzikler
15 Bölüm | 01:14:27
Uyku tutmadığında dinleyebileceğin fantezi müzikler bu çalma listesinde... Uyumak istediğinde fantezi türündeki müzikleri buradan dinleyebilirsin...
DİNLE
TAKİP ET
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Elimde Fotoğrafın
Bergen
06:44
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
02
Sevemedim Ayrılığı
Yıldız Tilbe
04:14
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
03
Delikanlım
Yıldız Tilbe
05:14
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Yıldız Tilbe
Şikayet Et
04
Sanma ki Yaşıyorum
Ferdi Tayfur
04:42
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
05
Sevme
İbrahim Erkal
05:16
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
06
Ödüm Kopuyor
Güllü
06:44
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
07
Şu Gönlümün Kaderini
Sibel Can
04:05
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
08
Gülüm
Özcan Deniz
04:58
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
09
Alnının yazısı
Hülya Avşar
04:00
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
10
Şimdi Aşığım Ben
Ferdi Özbeğen
06:29
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
DAHA FAZLA
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git