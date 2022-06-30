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Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik 10 Bölüm | 54:03 10 Bölüm | 54:03

Biraz dinlemeye ihtiyacın varsa ve klasik müzik seviyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Eric Leslie Satie ve Antonio Vivaldi'nin de müziklerinin yer aldığı çalma listesi...