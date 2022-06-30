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10 Bölüm | 54:03
Biraz dinlemeye ihtiyacın varsa ve klasik müzik seviyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Eric Leslie Satie ve Antonio Vivaldi'nin de müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Faithfu' Johnie
Ludwig van Beethoven
04:20
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02
Aperçus désagréables: III.Fugue
Eric Leslie Satie
03:15
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03
Düşünce yoğunluğu
Enstrümantal
09:34
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04
Siyah Beyaz Aşk
Enstrümantal
02:12
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05
Quintet In E Flat K 452 Larghetto
Wolfgang Amadeus Mozart
08:09
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06
Orchestral Suite No.2 in Bm BWV 1067, Sarabande
Johann Sebastian Bach
03:04
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07
Symphony No. 6 in C Major, D. 589 Little C Major II. Andante
Franz Peter Schubert
06:39
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08
Ottone in Villa, RV 729- Act II Scene II. Recitative
Antonio Vivaldi
04:15
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09
Gaude, tellus benigna
George Frideric Handel
04:17
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10
Gymnopédie No.3
Eric Leslie Satie
08:18
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