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Dinlendirici

Dinlendirici

Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik

10 Bölüm | 54:03
Biraz dinlemeye ihtiyacın varsa ve klasik müzik seviyorsan bu çalma listesi tam sana göre! İşte Eric Leslie Satie ve Antonio Vivaldi'nin de müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Faithfu' Johnie

Ludwig van Beethoven 04:20
02

Aperçus désagréables: III.Fugue

Eric Leslie Satie 03:15
03

Düşünce yoğunluğu

Enstrümantal 09:34
04

Siyah Beyaz Aşk

Enstrümantal 02:12
05

Quintet In E Flat K 452 Larghetto

Wolfgang Amadeus Mozart 08:09
06

Orchestral Suite No.2 in Bm BWV 1067, Sarabande

Johann Sebastian Bach 03:04
07

Symphony No. 6 in C Major, D. 589 Little C Major II. Andante

Franz Peter Schubert 06:39
08

Ottone in Villa, RV 729- Act II Scene II. Recitative

Antonio Vivaldi 04:15
09

Gaude, tellus benigna

George Frideric Handel 04:17
10

Gymnopédie No.3

Eric Leslie Satie 08:18
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