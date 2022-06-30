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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
Gezinti
Gezinti
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
10 Bölüm | 23:13
Bu çalma listesindeki klasik müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin. İşte sana her anında eşlik edecek müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Kalbin Şifası
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03:03
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02
Narin Dokunuşlar
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02:13
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03
İyimser Ruh
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02:06
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04
Güneş Doğuyor
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02:06
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05
Klasik Tema
Enstrümantal
02:14
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06
Farklı Hisler
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03:12
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07
Notaların Hikayesi
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02:33
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08
Güçlü Yaylar
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01:10
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09
Ilık Rüzgarlar
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02:12
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10
Bahar Esintisi
Enstrümantal
02:24
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