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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik Gezinti
Gezinti

Gezinti

Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik

10 Bölüm | 23:13
Bu çalma listesindeki klasik müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin. İşte sana her anında eşlik edecek müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kalbin Şifası

Enstrümantal 03:03
02

Narin Dokunuşlar

Enstrümantal 02:13
03

İyimser Ruh

Enstrümantal 02:06
04

Güneş Doğuyor

Enstrümantal 02:06
05

Klasik Tema

Enstrümantal 02:14
06

Farklı Hisler

Enstrümantal 03:12
07

Notaların Hikayesi

Enstrümantal 02:33
08

Güçlü Yaylar

Enstrümantal 01:10
09

Ilık Rüzgarlar

Enstrümantal 02:12
10

Bahar Esintisi

Enstrümantal 02:24
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