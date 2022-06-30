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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
Günlerden Pazar
Günlerden Pazar
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
10 Bölüm | 50:36
Pazar gününe özel hazırladığımız klasik müziklerden oluşan bu çalma listesini istediğin her an buradan dinleyebilirsin. İşte klasik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Four Seasons Autumn ( Dört Mevsim Sonbahar)
Antonio Vivaldi
11:41
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02
Sinfonia In G minor Pastoral
Johann Sebastian Bach
10:47
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03
Trois morceaux en forme de poire - I Manière de commencement
Eric Leslie Satie
02:29
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04
Aria di Elettra
Wolfgang Amadeus Mozart
12:36
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05
The Sweetest Lad Was Jamie
Ludwig van Beethoven
02:29
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06
Minuet in G Major Notebook for Anna Magdalena
Johann Sebastian Bach
01:15
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07
Pozitif Tınılar
Enstrümantal
03:02
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08
Sabah Huzuru
Enstrümantal
02:08
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09
Sadece Çello
Enstrümantal
02:08
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10
Uyanma Klasiği
Enstrümantal
02:01
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