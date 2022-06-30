×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik Günlerden Pazar
Günlerden Pazar

Günlerden Pazar

Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik

10 Bölüm | 50:36
Pazar gününe özel hazırladığımız klasik müziklerden oluşan bu çalma listesini istediğin her an buradan dinleyebilirsin. İşte klasik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Four Seasons Autumn ( Dört Mevsim Sonbahar)

Antonio Vivaldi 11:41
02

Sinfonia In G minor Pastoral

Johann Sebastian Bach 10:47
03

Trois morceaux en forme de poire - I Manière de commencement

Eric Leslie Satie 02:29
04

Aria di Elettra

Wolfgang Amadeus Mozart 12:36
05

The Sweetest Lad Was Jamie

Ludwig van Beethoven 02:29
06

Minuet in G Major Notebook for Anna Magdalena

Johann Sebastian Bach 01:15
07

Pozitif Tınılar

Enstrümantal 03:02
08

Sabah Huzuru

Enstrümantal 02:08
09

Sadece Çello

Enstrümantal 02:08
10

Uyanma Klasiği

Enstrümantal 02:01
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Belleğin Azmi | Klasik Müzik
Gece Devriyesi | Klasik Müzik
Çığlık | Klasik Müzik
Yıldızlı Gece | Klasik Müzik
Aşıklar | Klasik Müzik
Bulutların Üzerinde Yolculuk | Klasik Müzik
Gün Doğumu | Klasik Müzik
Rüya
Dinlendirici
Gezinti
Sabah Dinlemelik
Heyecanlı
Motivasyon
Mutlu
Neşeli

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı