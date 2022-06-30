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Heyecanlı

Heyecanlı

Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik

10 Bölüm | 01:02:35
Durgun bir günün ardından seni heyecanlandıracak müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte birbirinden heyecanlı klasik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Trois morceaux en forme de poire - III. Brutal

Eric Leslie Satie 02:59
02

Symphony No.3 in F major Op 90

Johannes Brahms 06:20
03

5th Symphony (5. Senfoni)

Ludwig van Beethoven 09:26
04

Sarabande

George Frideric Handel 10:15
05

24 Préludes, Op.28 16. In B Flat Minor

Frédéric Chopin 01:02
06

Sonata for clarinet or viola Piano No.1 in F minor Op 120.1 Vivace

Johannes Brahms 05:25
07

Zadok The Priest

George Frideric Handel 10:50
08

La belle excentrique: I.Grande ritournelle

Eric Leslie Satie 02:10
09

Moving string quartet ( Hareketli yaylı dörtlüsü)

Ludwig van Beethoven 11:40
10

Nutcracker suite, Dance of The Reed Flutes

Pyotr İlyiç Çaykovski 02:28
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