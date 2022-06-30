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Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
Heyecanlı
Heyecanlı
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
10 Bölüm | 01:02:35
Durgun bir günün ardından seni heyecanlandıracak müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte birbirinden heyecanlı klasik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Trois morceaux en forme de poire - III. Brutal
Eric Leslie Satie
02:59
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02
Symphony No.3 in F major Op 90
Johannes Brahms
06:20
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03
5th Symphony (5. Senfoni)
Ludwig van Beethoven
09:26
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04
Sarabande
George Frideric Handel
10:15
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05
24 Préludes, Op.28 16. In B Flat Minor
Frédéric Chopin
01:02
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06
Sonata for clarinet or viola Piano No.1 in F minor Op 120.1 Vivace
Johannes Brahms
05:25
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07
Zadok The Priest
George Frideric Handel
10:50
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08
La belle excentrique: I.Grande ritournelle
Eric Leslie Satie
02:10
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09
Moving string quartet ( Hareketli yaylı dörtlüsü)
Ludwig van Beethoven
11:40
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10
Nutcracker suite, Dance of The Reed Flutes
Pyotr İlyiç Çaykovski
02:28
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