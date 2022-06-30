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Motivasyon
Motivasyon
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
10 Bölüm | 53:01
Sıkıldıysan ve biraz motivasyona ihtiyacın varsa bu çalma listesi tam sana göre! İşte motive olmanı sağlayacak klasik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Tam patrono singulari
George Frideric Handel
03:05
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02
Requiem Kyrie
Wolfgang Amadeus Mozart
08:15
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03
Waken Lords And Ladies Gay
Ludwig van Beethoven
02:29
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04
Waltz in D-flat Major, Op. 64, No. 1
Frédéric Chopin
01:50
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05
Rosamunde, D.797
Franz Peter Schubert
07:09
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06
Concerto for Strings in C minor, RV 118 I. Allegro
Antonio Vivaldi
02:26
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07
Brandenburg Concerto No. 3 Allegro and Adagio
Johann Sebastian Bach
00:00
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08
Dies Irae
Wolfgang Amadeus Mozart
08:29
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09
Ode to joy (Sevince Övgü)
Ludwig van Beethoven
08:28
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10
Zadok The Priest
George Frideric Handel
10:50
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