×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik Motivasyon
Motivasyon

Motivasyon

Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik

10 Bölüm | 53:01
Sıkıldıysan ve biraz motivasyona ihtiyacın varsa bu çalma listesi tam sana göre! İşte motive olmanı sağlayacak klasik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tam patrono singulari

George Frideric Handel 03:05
02

Requiem Kyrie

Wolfgang Amadeus Mozart 08:15
03

Waken Lords And Ladies Gay

Ludwig van Beethoven 02:29
04

Waltz in D-flat Major, Op. 64, No. 1

Frédéric Chopin 01:50
05

Rosamunde, D.797

Franz Peter Schubert 07:09
06

Concerto for Strings in C minor, RV 118 I. Allegro

Antonio Vivaldi 02:26
07

Brandenburg Concerto No. 3 Allegro and Adagio

Johann Sebastian Bach 00:00
08

Dies Irae

Wolfgang Amadeus Mozart 08:29
09

Ode to joy (Sevince Övgü)

Ludwig van Beethoven 08:28
10

Zadok The Priest

George Frideric Handel 10:50
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Belleğin Azmi | Klasik Müzik
Gece Devriyesi | Klasik Müzik
Çığlık | Klasik Müzik
Yıldızlı Gece | Klasik Müzik
Aşıklar | Klasik Müzik
Bulutların Üzerinde Yolculuk | Klasik Müzik
Gün Doğumu | Klasik Müzik
Rüya
Dinlendirici
Gezinti
Günlerden Pazar
Sabah Dinlemelik
Heyecanlı
Mutlu
Neşeli

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı