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Mutlu

Mutlu

Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik

10 Bölüm | 42:51
Sana kendini iyi hissettirecek klasik müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Beethoven, Çaykovski ve Mozart'ın müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çalgıların Büyüsü

Enstrümantal 02:00
02

Water Music, Air

George Frideric Handel 02:04
03

Nutcracker suite, Marche

Pyotr İlyiç Çaykovski 02:35
04

Yüksek Notalar

Enstrümantal 03:13
05

Sonata

George Frideric Handel 01:37
06

Parade

Eric Leslie Satie 12:51
07

Sihirli Parmaklar

Enstrümantal 04:57
08

A Little Night Music (Gece Müziği)

Wolfgang Amadeus Mozart 09:29
09

Come Fill, Fill, My Good Fellow

Ludwig van Beethoven 02:04
10

Mutluluk Hissi

Enstrümantal 02:01
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