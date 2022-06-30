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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
Mutlu
Mutlu
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
10 Bölüm | 42:51
Sana kendini iyi hissettirecek klasik müzikleri bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Beethoven, Çaykovski ve Mozart'ın müziklerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Çalgıların Büyüsü
Enstrümantal
02:00
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02
Water Music, Air
George Frideric Handel
02:04
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03
Nutcracker suite, Marche
Pyotr İlyiç Çaykovski
02:35
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04
Yüksek Notalar
Enstrümantal
03:13
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05
Sonata
George Frideric Handel
01:37
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06
Parade
Eric Leslie Satie
12:51
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07
Sihirli Parmaklar
Enstrümantal
04:57
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08
A Little Night Music (Gece Müziği)
Wolfgang Amadeus Mozart
09:29
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09
Come Fill, Fill, My Good Fellow
Ludwig van Beethoven
02:04
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10
Mutluluk Hissi
Enstrümantal
02:01
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