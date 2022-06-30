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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
Neşeli
Neşeli
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
10 Bölüm | 41:19
Hiç neşen kalmamışsa ya da neşene daha da neşe katmak istiyorsan bu çalma listesindeki klasik müzikler sana iyi hissettirecek. İşte birbirinden neşeli klasik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Neşeli Klasik Müzik
Enstrümantal
02:10
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02
Çalgıların Büyüsü
Enstrümantal
02:00
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03
Morning A Cruel Turmoiler Is
Ludwig van Beethoven
02:09
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04
Sonata In B Minor Op. 1 No. 9, HWV 367b - II. Vivace
George Frideric Handel
02:55
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05
Symphony No. 1 in D Major, D. 82 IV. Allegro vivace
Franz Peter Schubert
06:10
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06
Ad plausus ad jubila
George Frideric Handel
03:28
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07
La belle excentrique: II.Marche franco lunaire
Eric Leslie Satie
01:37
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08
Four Seasons Spring (Dört Mevsim Bahar)
Antonio Vivaldi
10:24
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09
Türk Marşı
Wolfgang Amadeus Mozart
03:46
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10
Pastoral Symphony Theme ( Pastoral Senfoni Teması)
Ludwig van Beethoven
06:40
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