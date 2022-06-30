×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik Neşeli
Neşeli

Neşeli

Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik

10 Bölüm | 41:19
Hiç neşen kalmamışsa ya da neşene daha da neşe katmak istiyorsan bu çalma listesindeki klasik müzikler sana iyi hissettirecek. İşte birbirinden neşeli klasik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Neşeli Klasik Müzik

Enstrümantal 02:10
02

Çalgıların Büyüsü

Enstrümantal 02:00
03

Morning A Cruel Turmoiler Is

Ludwig van Beethoven 02:09
04

Sonata In B Minor Op. 1 No. 9, HWV 367b - II. Vivace

George Frideric Handel 02:55
05

Symphony No. 1 in D Major, D. 82 IV. Allegro vivace

Franz Peter Schubert 06:10
06

Ad plausus ad jubila

George Frideric Handel 03:28
07

La belle excentrique: II.Marche franco lunaire

Eric Leslie Satie 01:37
08

Four Seasons Spring (Dört Mevsim Bahar)

Antonio Vivaldi 10:24
09

Türk Marşı

Wolfgang Amadeus Mozart 03:46
10

Pastoral Symphony Theme ( Pastoral Senfoni Teması)

Ludwig van Beethoven 06:40
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Belleğin Azmi | Klasik Müzik
Gece Devriyesi | Klasik Müzik
Çığlık | Klasik Müzik
Yıldızlı Gece | Klasik Müzik
Aşıklar | Klasik Müzik
Bulutların Üzerinde Yolculuk | Klasik Müzik
Gün Doğumu | Klasik Müzik
Rüya
Dinlendirici
Gezinti
Günlerden Pazar
Sabah Dinlemelik
Heyecanlı
Motivasyon
Mutlu

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı