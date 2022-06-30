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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
Rüya
Rüya
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
11 Bölüm | 01:01:38
Klasik müziğin büyülü parçalarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte birbirinden güzel klasik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Bir Rüyanın İçinde
Enstrümantal
02:48
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02
Prelude in C Major
Johann Sebastian Bach
08:53
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03
Orchestral Suite No.3 BWV 1068
Johann Sebastian Bach
05:51
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04
Op 118 II.Intermezzo in a major
Johannes Brahms
06:18
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05
Lullaby
Johannes Brahms
10:24
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06
Prelude Scottwills op 28 no:7
Frédéric Chopin
08:28
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07
I. Allegro
Franz Peter Schubert
07:14
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08
Sonneries de la Rose + Croix - Air du Grand Prieur
Eric Leslie Satie
04:07
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09
L'incoronazione di Dario, RV 719 Sinfonia in C II. Andante
Antonio Vivaldi
02:02
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10
Lacrimosa
Wolfgang Amadeus Mozart
03:20
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