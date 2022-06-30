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Rüya

Rüya

Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik

11 Bölüm | 01:01:38
Klasik müziğin büyülü parçalarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte birbirinden güzel klasik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir Rüyanın İçinde

Enstrümantal 02:48
02

Prelude in C Major

Johann Sebastian Bach 08:53
03

Orchestral Suite No.3 BWV 1068

Johann Sebastian Bach 05:51
04

Op 118 II.Intermezzo in a major

Johannes Brahms 06:18
05

Lullaby

Johannes Brahms 10:24
06

Prelude Scottwills op 28 no:7

Frédéric Chopin 08:28
07

I. Allegro

Franz Peter Schubert 07:14
08

Sonneries de la Rose + Croix - Air du Grand Prieur

Eric Leslie Satie 04:07
09

L'incoronazione di Dario, RV 719 Sinfonia in C II. Andante

Antonio Vivaldi 02:02
10

Lacrimosa

Wolfgang Amadeus Mozart 03:20
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