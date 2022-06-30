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Sabah Dinlemelik

Sabah Dinlemelik

Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik

10 Bölüm | 40:00
Sabahları sana eşlik edebilecek klasik müzikleri bu çalma listesinde topladık. İşte sabahın ilk saatlerinde dinleyebileceğin müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nutcracker suite op 71a I.Miniature Overture

Pyotr İlyiç Çaykovski 03:07
02

Kalbin Şifası

Enstrümantal 03:03
03

Swan Lake - Kuğu Gölü

Pyotr İlyiç Çaykovski 08:32
04

Hayal Gibi

Enstrümantal 02:08
05

Allegro moderato

Antonio Vivaldi 03:05
06

Sabah Huzuru

Enstrümantal 02:08
07

Piano Quartet In E Flat K 493 Larghetto

Wolfgang Amadeus Mozart 09:43
08

Güneş Doğuyor

Enstrümantal 02:06
09

The Kiss, Dear Maid

Ludwig van Beethoven 04:07
10

Kahveni Yudumlarken

Enstrümantal 02:01
... KAPAT
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