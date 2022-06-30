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Sabah Dinlemelik
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
10 Bölüm | 40:00
Sabahları sana eşlik edebilecek klasik müzikleri bu çalma listesinde topladık. İşte sabahın ilk saatlerinde dinleyebileceğin müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Nutcracker suite op 71a I.Miniature Overture
Pyotr İlyiç Çaykovski
03:07
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02
Kalbin Şifası
Enstrümantal
03:03
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03
Swan Lake - Kuğu Gölü
Pyotr İlyiç Çaykovski
08:32
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04
Hayal Gibi
Enstrümantal
02:08
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05
Allegro moderato
Antonio Vivaldi
03:05
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06
Sabah Huzuru
Enstrümantal
02:08
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07
Piano Quartet In E Flat K 493 Larghetto
Wolfgang Amadeus Mozart
09:43
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08
Güneş Doğuyor
Enstrümantal
02:06
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09
The Kiss, Dear Maid
Ludwig van Beethoven
04:07
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10
Kahveni Yudumlarken
Enstrümantal
02:01
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