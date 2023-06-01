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İç Huzur

İç Huzur

Duygu Durumuna Göre New Age Müzik

8 Bölüm | 33:05
Korku, endişe ve stresten uzak sakin bir gün geçirmek istersen bu çalma listesini dinleyebilirsin. İşte new age müziğin önde gelen isimlerinden derlediğimiz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Only Time

Enya 03:35
02

Lunar Pond

Andreas Vollenweider 02:10
03

Felitsa

Andreas Vollenweider 04:53
04

Adagio

Secret Garden 02:55
05

Pastorale

Secret Garden 03:50
06

Before I Go

Yanni 04:30
07

La Serenissima

Loreena McKennitt 05:08
08

The Mummers' Dance

Loreena McKennitt 06:04
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