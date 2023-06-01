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Duygu Durumuna Göre New Age Müzik 8 Bölüm | 33:05 8 Bölüm | 33:05

Korku, endişe ve stresten uzak sakin bir gün geçirmek istersen bu çalma listesini dinleyebilirsin. İşte new age müziğin önde gelen isimlerinden derlediğimiz şarkıların yer aldığı çalma listesi...