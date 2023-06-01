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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre New Age Müzik Mistik Rüya
Mistik Rüya

Mistik Rüya

Duygu Durumuna Göre New Age Müzik

7 Bölüm | 34:09
Güzel bir müzik deneyimi yaşamak istiyorsan bu çalma listesi tam da sana göre! İşte "Loreena Mckennit" gibi önemli müzisyenlerin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Alpha

Vangelis 05:46
02

L'enfant

Vangelis 05:02
03

Echoes In Rain

Enya 03:35
04

The Celts

Enya 03:06
05

Mea Culpa

Enigma 04:04
06

Return The İnnocence

Enigma 04:54
07

The Mystics Dream

Loreena McKennitt 07:42
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