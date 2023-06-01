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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre New Age Müzik
Saf ve Duru
Saf ve Duru
Duygu Durumuna Göre New Age Müzik
9 Bölüm | 34:07
Sakin ve dingin bir gün geçirmek için yapman gereken tek şey new age müzik dinlemek! İşte senin için derlediğim new age müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Only a Memory
Yanni
04:17
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02
Sadeness
Enigma
04:13
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03
Stella
Andreas Vollenweider
05:30
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04
Petit Smile
Andreas Vollenweider
01:54
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05
Caribbian Blue
Enya
03:37
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06
The Humming
Enya
03:45
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07
Serenade to Spring
Secret Garden
03:15
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08
Prayer
Secret Garden
04:29
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09
Nocturne
Secret Garden
03:07
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