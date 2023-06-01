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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre New Age Müzik Saf ve Duru
Saf ve Duru

Saf ve Duru

Duygu Durumuna Göre New Age Müzik

9 Bölüm | 34:07
Sakin ve dingin bir gün geçirmek için yapman gereken tek şey new age müzik dinlemek! İşte senin için derlediğim new age müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Only a Memory

Yanni 04:17
02

Sadeness

Enigma 04:13
03

Stella

Andreas Vollenweider 05:30
04

Petit Smile

Andreas Vollenweider 01:54
05

Caribbian Blue

Enya 03:37
06

The Humming

Enya 03:45
07

Serenade to Spring

Secret Garden 03:15
08

Prayer

Secret Garden 04:29
09

Nocturne

Secret Garden 03:07
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