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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre New Age Müzik Sevgi Dolu
Sevgi Dolu

Sevgi Dolu

Duygu Durumuna Göre New Age Müzik

9 Bölüm | 37:33
Sevgi yaşamımıza anlam katan en önemli enerji kaynağıdır. Bu çalma listesini de sevgimizi katarak hazırladık. İşte o muhteşem new age müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Love Theme

Vangelis 04:55
02

Phases of he Three Moons

Andreas Vollenweider 02:44
03

Vals Del Sur

Andreas Vollenweider 03:32
04

Through the Night Mist

Vangelis 05:12
05

Hymn

Vangelis 05:06
06

Silence Speaks

Secret Garden 04:40
07

Song From A Secret Garden

Secret Garden 03:34
08

Tango to Evera

Loreena McKennitt 04:15
09

Only Time

Enya 03:35
... KAPAT
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