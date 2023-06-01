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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre New Age Müzik
Sevgi Dolu
Sevgi Dolu
Duygu Durumuna Göre New Age Müzik
9 Bölüm | 37:33
Sevgi yaşamımıza anlam katan en önemli enerji kaynağıdır. Bu çalma listesini de sevgimizi katarak hazırladık. İşte o muhteşem new age müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Love Theme
Vangelis
04:55
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02
Phases of he Three Moons
Andreas Vollenweider
02:44
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03
Vals Del Sur
Andreas Vollenweider
03:32
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04
Through the Night Mist
Vangelis
05:12
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05
Hymn
Vangelis
05:06
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06
Silence Speaks
Secret Garden
04:40
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07
Song From A Secret Garden
Secret Garden
03:34
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08
Tango to Evera
Loreena McKennitt
04:15
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09
Only Time
Enya
03:35
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