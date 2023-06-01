Tinsel Yolculuk

Duygu Durumuna Göre New Age Müzik 7 Bölüm | 35:44 7 Bölüm | 35:44

İç huzuru yakalamak için insanın bazen kendi başına kalması gerekir. Biz de; kendi başına kaldığında sana eşlik etmesi için new age müziklerden oluşan bir çalma listesi hazırladık. İşte o müziklerin yer aldığı çalma listesi...