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Tinsel Yolculuk
Duygu Durumuna Göre New Age Müzik
7 Bölüm | 35:44
İç huzuru yakalamak için insanın bazen kendi başına kalması gerekir. Biz de; kendi başına kaldığında sana eşlik etmesi için new age müziklerden oluşan bir çalma listesi hazırladık. İşte o müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Phases of he Three Moons
Andreas Vollenweider
02:44
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02
Nocturne
Secret Garden
03:07
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03
Hymn
Vangelis
05:06
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04
The Eyes Of The Truth
Enigma
05:30
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05
Theme From Antartica
Vangelis
07:25
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06
Conquest of Paradise
Vangelis
04:41
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07
Dante's Prayer
Loreena McKennitt
07:11
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