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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre New Age Müzik Tinsel Yolculuk
Tinsel Yolculuk

Tinsel Yolculuk

Duygu Durumuna Göre New Age Müzik

7 Bölüm | 35:44
İç huzuru yakalamak için insanın bazen kendi başına kalması gerekir. Biz de; kendi başına kaldığında sana eşlik etmesi için new age müziklerden oluşan bir çalma listesi hazırladık. İşte o müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Phases of he Three Moons

Andreas Vollenweider 02:44
02

Nocturne

Secret Garden 03:07
03

Hymn

Vangelis 05:06
04

The Eyes Of The Truth

Enigma 05:30
05

Theme From Antartica

Vangelis 07:25
06

Conquest of Paradise

Vangelis 04:41
07

Dante's Prayer

Loreena McKennitt 07:11
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