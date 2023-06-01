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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre New Age Müzik Yüksek Enerji
Yüksek Enerji

Yüksek Enerji

Duygu Durumuna Göre New Age Müzik

8 Bölüm | 33:10
Zihnini boşaltıp enerjini yükseltmek istiyorsan bu çalma listesi tam da sana göre! İşte senin için hazırladığımız new age şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

All Souls Night

Loreena McKennitt 05:10
02

Santiago

Loreena McKennitt 05:57
03

If I Could Be Where You

Enya 03:56
04

Out From The Deep

Enigma 04:53
05

The Promise

Secret Garden 03:29
06

Eternity By

Vangelis 05:48
07

Morning Poem

Andreas Vollenweider 02:26
08

Oxygenia&Icarus

Andreas Vollenweider 01:31
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