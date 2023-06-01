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Duygu Durumuna Göre New Age Müzik
Yüksek Enerji
Yüksek Enerji
Duygu Durumuna Göre New Age Müzik
8 Bölüm | 33:10
Zihnini boşaltıp enerjini yükseltmek istiyorsan bu çalma listesi tam da sana göre! İşte senin için hazırladığımız new age şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
All Souls Night
Loreena McKennitt
05:10
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02
Santiago
Loreena McKennitt
05:57
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03
If I Could Be Where You
Enya
03:56
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04
Out From The Deep
Enigma
04:53
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05
The Promise
Secret Garden
03:29
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06
Eternity By
Vangelis
05:48
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07
Morning Poem
Andreas Vollenweider
02:26
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08
Oxygenia&Icarus
Andreas Vollenweider
01:31
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