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Zihinsel Ferahlık

Zihinsel Ferahlık

Duygu Durumuna Göre New Age Müzik

9 Bölüm | 43:05
Kendini endişeli düşüncelerden arındırıp zihninde temiz bir sayfa açmak istiyorsan bu çalma listesine mutlaka göz atmalısın! İşte senin için hazırladığımız o çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Marco Polo

Loreena McKennitt 05:17
02

Night Ride The Caucasus

Loreena McKennitt 08:29
03

Echoes In Rain

Enya 03:35
04

The End Of August

Yanni 03:47
05

Papillion

Secret Garden 03:26
06

Until The Last Moment

Yanni 06:21
07

Whisper in The Dark

Yanni 05:28
08

The White Winds

Andreas Vollenweider 01:52
09

The Pyramidians

Andreas Vollenweider 04:50
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