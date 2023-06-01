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9 Bölüm | 43:05
Kendini endişeli düşüncelerden arındırıp zihninde temiz bir sayfa açmak istiyorsan bu çalma listesine mutlaka göz atmalısın! İşte senin için hazırladığımız o çalma listesi...
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01
Marco Polo
Loreena McKennitt
05:17
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02
Night Ride The Caucasus
Loreena McKennitt
08:29
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03
Echoes In Rain
Enya
03:35
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04
The End Of August
Yanni
03:47
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05
Papillion
Secret Garden
03:26
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06
Until The Last Moment
Yanni
06:21
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07
Whisper in The Dark
Yanni
05:28
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08
The White Winds
Andreas Vollenweider
01:52
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09
The Pyramidians
Andreas Vollenweider
04:50
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