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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler Dramatik
Dramatik

Dramatik

Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler

5 Bölüm | 30:29
Hayatın gürültüsünden biraz olsun uzaklaşmak istediğinde dinleyebileceğin müzikler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sakin bir ambiyans

Chill 05:57
02

Dramatik piyano

Chill 06:48
03

Anılara doğru

Chill 08:58
04

Dramatik romantizm

Chill 04:04
05

Dramatik

Chill 04:42
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