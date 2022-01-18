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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
Dramatik
Dramatik
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
5 Bölüm | 30:29
Hayatın gürültüsünden biraz olsun uzaklaşmak istediğinde dinleyebileceğin müzikler...
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01
Sakin bir ambiyans
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05:57
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02
Dramatik piyano
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06:48
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03
Anılara doğru
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08:58
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04
Dramatik romantizm
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04:04
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05
Dramatik
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04:42
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