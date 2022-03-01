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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
Eller Havaya | Pop Müzik
Eller Havaya | Pop Müzik
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
18 Bölüm | 01:08:02
Yerinde duramayacağın hareketli pop müziklerini senin için bu çalma listesinde derledik. Ellerini havaya kaldırıp dans ederken her şeyi unutmak istediğinde buradan pop müzik dinleyebilirsin...
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01
Çalkala
Demet Akalın
03:13
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02
Topsuz Tüfeksiz
Merve Özbey
03:53
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03
Öpücem
Simge
04:30
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04
Club Rocker
Inna
03:38
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05
On The Floor
Jennifer Lopez
04:44
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06
Olay
Ayşe Hatun Önal
02:55
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07
Poker Face
Lady Gaga
03:59
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08
Dibine Dibine
Ece Seçkin
03:46
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09
Celebration
Madonna
03:35
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10
Mikrop
Serdar Ortaç
05:05
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