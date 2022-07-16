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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
Enerjik | Pop Müzik
Enerjik | Pop Müzik
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
10 Bölüm | 36:14
Enerjik pop şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Kendini iyi hissettiğinde enerjik pop müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
Bölüm
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01
Womanizer
Britney Spears
03:43
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02
Club Rocker
Inna
03:37
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03
Güm Güm Ft. Onur
Ayşe Hatun Önal
03:43
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04
Çok Çok
Edis
03:21
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05
Gıybet
Serdar Ortaç
03:15
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06
Call Me
Blondie
03:30
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07
Gümbür Gümbür
Murat Boz
03:21
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Murat Boz
Besteci:
Murat Boz
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08
Türkan
Demet Akalın
04:38
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09
Evlenmene Bak
İrem Derici
03:14
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10
Alain Delon Ft Ozan Doğulu
Sıla
03:52
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