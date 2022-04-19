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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
İyi Hisset | Pop Müzik
İyi Hisset | Pop Müzik
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
15 Bölüm | 53:28
İyi hissetmeni sağlayacak pop şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan iyi hissettiren pop şarkıları dinleyebilirsin...
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01
Öyle Güzel ki
Gökhan Türkmen
04:44
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02
Kaçak
Melis Kar
03:25
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03
Alırım Akıllarını
Birkaç İyi Adam
04:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ali Güven-Faruk Kurukaya
Besteci:
Ali Güven
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04
Bigudi
Füsun Önal
02:47
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ayşe Irmak Manioğlu
Besteci:
Selçuk Başar
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05
Kendini Affet
Sibel Tüzün
02:07
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sibel Tüzün
Besteci:
Levent Candaş
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06
Seni Bana Yazsınlar
Günsu
03:54
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Besteci:
Burak Buluç
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07
Dur Dur
Hepsi
03:35
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08
Bakma Canım
Birkaç İyi Adam
03:36
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ebru Kıran
Besteci:
Ebru Kıran
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09
Açık Çay
Demet Sağıroğlu
03:39
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10
Vurgunum Sana
Kenan Doğulu
03:59
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kenan Doğulu
Besteci:
Kenan Doğulu
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