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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler İyi Hisset | Pop Müzik
İyi Hisset | Pop Müzik

İyi Hisset | Pop Müzik

Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler

15 Bölüm | 53:28
İyi hissetmeni sağlayacak pop şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan iyi hissettiren pop şarkıları dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Öyle Güzel ki

Gökhan Türkmen 04:44
02

Kaçak

Melis Kar 03:25
03

Alırım Akıllarını

Birkaç İyi Adam 04:17
04

Bigudi

Füsun Önal 02:47
05

Kendini Affet

Sibel Tüzün 02:07
06

Seni Bana Yazsınlar

Günsu 03:54
07

Dur Dur

Hepsi 03:35
08

Bakma Canım

Birkaç İyi Adam 03:36
09

Açık Çay

Demet Sağıroğlu 03:39
10

Vurgunum Sana

Kenan Doğulu 03:59
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