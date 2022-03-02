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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler Kendini Şımart | Pop Müzik
Kendini Şımart | Pop Müzik

Kendini Şımart | Pop Müzik

Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler

12 Bölüm | 46:28
Kendini sevip şımartacağın pop müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Sadece kendini önemsemeye ihtiyaç duyduğun anlarda buradan pop müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ben Bazen

Simge 03:39
02

Salla

Atiye 03:33
03

Pırlanta

Nil Karaibrahimgil 03:42
04

Bir Hayli

Murat Dalkılıç 03:32
05

Kim Ne Derse Desin

Ajda Pekkan 02:42
06

Yeni Biri

Gülşen 04:32
07

Bu Benim Partim

Demet Akalın 03:38
08

Bebek

Demet Akalın 04:45
09

Yalanın Batsın

Hande Yener 04:43
10

Canıma Minnet

Serdar Ortaç 05:06
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