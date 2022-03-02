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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
Kendini Şımart | Pop Müzik
Kendini Şımart | Pop Müzik
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
12 Bölüm | 46:28
Kendini sevip şımartacağın pop müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Sadece kendini önemsemeye ihtiyaç duyduğun anlarda buradan pop müzik dinleyebilirsin...
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01
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Simge
03:39
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02
Salla
Atiye
03:33
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İsra Ömürlü
Besteci:
İskender Paydaş-Murat Çekem
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03
Pırlanta
Nil Karaibrahimgil
03:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nil Karaibrahimgil
Besteci:
Nil Karaibrahimgil
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04
Bir Hayli
Murat Dalkılıç
03:32
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05
Kim Ne Derse Desin
Ajda Pekkan
02:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yeşil Giresunlu
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06
Yeni Biri
Gülşen
04:32
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07
Bu Benim Partim
Demet Akalın
03:38
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08
Bebek
Demet Akalın
04:45
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ersay Üner
Besteci:
Ersay Üner
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09
Yalanın Batsın
Hande Yener
04:43
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10
Canıma Minnet
Serdar Ortaç
05:06
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Serdar Ortaç
Besteci:
Serdar Ortaç
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