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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler Melankoli | Pop Müzik
Melankoli | Pop Müzik

Melankoli | Pop Müzik

Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler

20 Bölüm | 01:31:03
Hüzünlü pop şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Kendini mutsuz hissettiğinde melankoli pop müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Unutmamalı

Tarkan 05:10
02

Ben De Yoluma Giderim

Sezen Aksu 03:20
03

Sarı Odalar

Sezen Aksu 05:51
04

Shape Of My Heart

Sting 04:40
05

Goodbye My Lover

James Blunt 04:19
06

Everybody Hurts

R.e.m 05:19
07

Dark Paradise

Lana Del Rey 04:04
08

Acı Veriyor

Hande Yener 05:24
09

Kalp Ağrısı

Günseli Deniz 04:27
10

Ben Kötü Biri Değilim

Toygar Işıklı 03:54
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