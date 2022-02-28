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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
Melankoli | Pop Müzik
Melankoli | Pop Müzik
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
20 Bölüm | 01:31:03
Hüzünlü pop şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Kendini mutsuz hissettiğinde melankoli pop müziklerini buradan dinleyebilirsin...
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01
Unutmamalı
Tarkan
05:10
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02
Ben De Yoluma Giderim
Sezen Aksu
03:20
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03
Sarı Odalar
Sezen Aksu
05:51
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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04
Shape Of My Heart
Sting
04:40
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05
Goodbye My Lover
James Blunt
04:19
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06
Everybody Hurts
R.e.m
05:19
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07
Dark Paradise
Lana Del Rey
04:04
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08
Acı Veriyor
Hande Yener
05:24
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09
Kalp Ağrısı
Günseli Deniz
04:27
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10
Ben Kötü Biri Değilim
Toygar Işıklı
03:54
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