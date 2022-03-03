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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler Motivasyon | Pop Müzik
Motivasyon | Pop Müzik

Motivasyon | Pop Müzik

Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler

12 Bölüm | 45:05
Motive olacağın pop müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Motivasyona ihtiyaç duyduğun zamanlarda buradan pop müzik dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yakar Geçerim

Ajda Pekkan 04:24
02

Boş Ders Şarkısı

Feridun Düzağaç 04:18
03

Her Gece

Mirkelam 03:54
04

İki Hece

Berkay 03:33
05

Şarkı Söylemek Lazım

Sezen Aksu 04:20
06

Havalı Yarim

Serdar Ortaç 03:39
07

Sude

Bedük 03:39
08

Şıkır Şıkır Ft. Mustafa Sandal

Gülben Ergen 03:40
09

Güç Bende Artık

Tuğba Yurt 03:42
10

Acayip İyi

Ece Seçkin 02:39
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