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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
Motivasyon | Pop Müzik
Motivasyon | Pop Müzik
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
12 Bölüm | 45:05
Motive olacağın pop müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Motivasyona ihtiyaç duyduğun zamanlarda buradan pop müzik dinleyebilirsin...
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01
Yakar Geçerim
Ajda Pekkan
04:24
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02
Boş Ders Şarkısı
Feridun Düzağaç
04:18
Sözleriyle Dinle
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03
Her Gece
Mirkelam
03:54
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mirkelam
Besteci:
Mirkelam
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04
İki Hece
Berkay
03:33
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05
Şarkı Söylemek Lazım
Sezen Aksu
04:20
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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06
Havalı Yarim
Serdar Ortaç
03:39
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07
Sude
Bedük
03:39
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08
Şıkır Şıkır Ft. Mustafa Sandal
Gülben Ergen
03:40
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09
Güç Bende Artık
Tuğba Yurt
03:42
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10
Acayip İyi
Ece Seçkin
02:39
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