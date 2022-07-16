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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
Mutlu | Pop Müzik
Mutlu | Pop Müzik
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
10 Bölüm | 37:42
Mutlu hissettiren pop müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Kendini keyifli hissettiğin vakitlerde buradan pozitif hisler veren mutlu pop müzikler dinleyebilirsin...
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Şarkı Sözleri
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01
Şinanay
Sezen Aksu
04:34
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Onno Tunç
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02
Aşk Mı Lazım
Buray
03:29
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03
Çatlat
Murat Dalkılıç
03:28
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04
Bahsetmem Lazım
Güliz Ayla
03:18
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05
Olmaz Olmaz Deme
Nil Burak
03:39
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
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06
Ayy (Ben Hala Rüyada)
Oğuzhan Koç
03:18
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07
Shake It Up Sekerim
Kenan Doğulu
03:02
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08
Evli,Mutlu,Çocuklu
Demet Akalın
04:44
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09
Çok Mutluyum
Zerrin Özer
04:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Bülent Yetiş
Besteci:
Salvatore Gutegno
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10
Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda
Yalın
03:26
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