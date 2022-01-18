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Pozitif düşünceler

Pozitif düşünceler

Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler

13 Bölüm | 01:35:28
Dinlerken olumsuz düşüncelerinden uzaklaşıp, hayata farklı bir gözle bakacağın müzikler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Güneş yerinde

Chill 07:02
02

Her şey yolunda

Chill 02:49
03

Ateşböceklerindeki ışık

Chill 09:26
04

Sevginin büyüsü

Chill 07:09
05

Samimi bir bakış

Chill 03:39
06

Zaman geçerken

Chill 05:29
07

Ruhunu sev

Chill 07:17
08

Gökyüzündeki parlak yıldızlar

Chill 11:05
09

Keyifli anlar

Chill 09:49
10

Tebessüm

Chill 10:46
... KAPAT
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