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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler Sabah Dinlemelik | Pop Müzik
Sabah Dinlemelik | Pop Müzik

Sabah Dinlemelik | Pop Müzik

Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler

10 Bölüm | 40:30
Sabahları dinleyebileceğin pop şarkıları bu çalma listesinde derledik. Sakin bir sabaha uyandığında buradan slow pop müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Adı Menekşe

Sezen Aksu 04:55
02

Yolun Başı

Sertab Erener 04:44
03

Bırakın

İzel 04:12
04

Tam Da Bugün

Sıla 02:55
05

Hüzün Kovan Kuşu

Cem Adrian 04:37
06

Gitme Yoksa

Nil Karaibrahimgil 03:55
07

Yine Karşılaşırsak

Can Bonomo 02:53
08

Sır

Gökhan Türkmen 04:05
09

Aşkın E Hali

Feridun Düzağaç 03:42
10

Zor Değil

Mabel Matiz 04:32
... KAPAT
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