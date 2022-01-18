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Uyanık Uykuda

Uyanık Uykuda

Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler

9 Bölüm | 01:02:44
Uykuyla uyanıklık arasında olduğun zamanlarda dinleyebileceğin müzikler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dalıp giderken

Chill 05:41
02

Uyumadan önceki hikayeler

Chill 08:53
03

Rüyalar ve gerçekler

Chill 08:30
04

Üzgünken

Chill 01:45
05

Uykulu

Chill 07:53
06

Eskileri düşünürken

Chill 03:24
07

Annenin dizlerinde

Chill 08:04
08

İşlerin bitimine doğru

Chill 08:34
09

Yatma zamanı

Chill 10:00
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