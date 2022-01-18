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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
Uyanık Uykuda
Uyanık Uykuda
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
9 Bölüm | 01:02:44
Uykuyla uyanıklık arasında olduğun zamanlarda dinleyebileceğin müzikler...
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01
Dalıp giderken
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05:41
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02
Uyumadan önceki hikayeler
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08:53
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03
Rüyalar ve gerçekler
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08:30
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04
Üzgünken
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01:45
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05
Uykulu
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07:53
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06
Eskileri düşünürken
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03:24
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07
Annenin dizlerinde
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08:04
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08
İşlerin bitimine doğru
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08:34
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09
Yatma zamanı
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10:00
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