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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik Çalma Listeleri

Anksiyete
Depresyon
Gergin
Huzursuz
Endişeli

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