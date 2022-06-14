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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
Anksiyete
Anksiyete
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
10 Bölüm | 47:58
Seni yoğun düşüncelerden uzaklaştıracak şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte anksiyeteye iyi geleceğini düşündüğümüz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Wonderful Tonight
Eric Clapton
03:37
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02
Youre Beautiful
James Blunt
03:30
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03
Yoğun düşüncelerden uzak
Chill
09:13
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04
Allegro moderato
Antonio Vivaldi
03:05
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05
Soft klasik müzik
Enstrümantal
03:31
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06
Huzur Verici Gün
Chill
02:58
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07
Gözlerini Kapat
Chill
03:19
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08
Dönüşüm
Chill
03:03
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09
Again, My Lyre
Ludwig van Beethoven
03:25
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10
An odaklanması
Chill
12:17
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