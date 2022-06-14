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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik Anksiyete
Anksiyete

Anksiyete

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik

10 Bölüm | 47:58
Seni yoğun düşüncelerden uzaklaştıracak şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte anksiyeteye iyi geleceğini düşündüğümüz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Wonderful Tonight

Eric Clapton 03:37
02

Youre Beautiful

James Blunt 03:30
03

Yoğun düşüncelerden uzak

Chill 09:13
04

Allegro moderato

Antonio Vivaldi 03:05
05

Soft klasik müzik

Enstrümantal 03:31
06

Huzur Verici Gün

Chill 02:58
07

Gözlerini Kapat

Chill 03:19
08

Dönüşüm

Chill 03:03
09

Again, My Lyre

Ludwig van Beethoven 03:25
10

An odaklanması

Chill 12:17
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