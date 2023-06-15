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7/24 Dinle Duygu Durumuna Göre Müzikler Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik Bulanık
Bulanık

Bulanık

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik

7 Bölüm | 39:54
Çok sıkılıp bunaldığın zamanlarda bu çalma listesine girip sana hitap eden şarkıları dinleyebilirsin. İşte sana iyi gelecek o şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Alpha

Vangelis 05:46
02

The Mummers' Dance

Loreena McKennitt 06:04
03

Dünyadan Uzak

Pinhani 04:07
04

Adagio

Secret Garden 02:55
05

Only Time

Enya 03:35
06

An odaklanması

Chill 12:17
07

Zihin Karmaşası

Chill 05:10
... KAPAT
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