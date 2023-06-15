Bulanık

Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik 7 Bölüm | 39:54 7 Bölüm | 39:54

Çok sıkılıp bunaldığın zamanlarda bu çalma listesine girip sana hitap eden şarkıları dinleyebilirsin. İşte sana iyi gelecek o şarkıların yer aldığı çalma listesi...