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Duygu Durumuna Göre Müzikler
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
Bulanık
Bulanık
Duygu Durumuna Göre Psikolojik Müzik
7 Bölüm | 39:54
Çok sıkılıp bunaldığın zamanlarda bu çalma listesine girip sana hitap eden şarkıları dinleyebilirsin. İşte sana iyi gelecek o şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Alpha
Vangelis
05:46
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02
The Mummers' Dance
Loreena McKennitt
06:04
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03
Dünyadan Uzak
Pinhani
04:07
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04
Adagio
Secret Garden
02:55
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05
Only Time
Enya
03:35
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06
An odaklanması
Chill
12:17
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07
Zihin Karmaşası
Chill
05:10
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